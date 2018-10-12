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Мурманская область. Арктика12.10.18 17:26

Победителям III регионального чемпионата «Абилимпикс» вручили награды

Сегодня в Мурманске состоялась торжественная церемония закрытия III регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», а также чествование победителей. Поздравляя победителей и призеров от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона Инна Погребняк отметила, что редко где можно встретить такие замечательные улыбки и такую искреннюю радость.

«Это говорит о том, что границ возможного не существует. Наши возможности определяются огромным желанием и упорным трудом. И вы все это доказали! Желаю вам побед на Всероссийском соревновании», – сказала Инна Погребняк.

Победители III Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» представят наш регион на IV Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», который пройдет в Москве в ноябре.

III региональный чемпионат «Абилимпикс» проходил в Мурманской области 11-12 октября. В общей сложности в региональном чемпионате приняли участие более 100 школьников, студентов колледжей и вузов, специалистов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Организатором чемпионата выступило региональное министерство образования и науки при поддержке министерства социального развития, комитета по труду и занятости населения, комитета по культуре и искусству, министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, а также Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и региональных общественных организаций инвалидов.

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