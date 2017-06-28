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Мурманская область. Арктика28.06.17 17:31

Победителям конкурса «Я-гражданин России» вручены дипломы

23 июня в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса сочинений среди школьников СЗФО «Я – гражданин России», посвященного Дню принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (Дню России).

Дипломы победителям вручили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканов и председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, председатель оргкомитета конкурса Ж. Воробьева.

Н.  Цуканов выразил уверенность, что с чётко сформулированной и правильной жизненной позицией, целеустремленностью и патриотизмом, которые ярко проявились в творческих работах победителей, молодые люди многого смогут добиться в жизни и достигнуть самых высоких вершин.

Среди победителей - выпускник 11 класса гимназии г.Полярного Клоков Вадим. В своем сочинении Вадим рассказал о том, что для него значит быть гражданином России: чувствовать себя частицей России и направлять свои дела на процветание страны.

Победа в этом конкурсе для Вадима не случайность. Он активный участник интеллектуальных конкурсов по русскому языку и литературе, неоднократно становился победителем Международного конкурса детской рукописной книги.

Итоги конкурса в остальных возрастных категориях (ученики 7-8, 9-10 классов, студенты профессиональных образовательных организаций) будут подведены в сентябре.

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