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Мурманская область. Арктика16.02.18 17:40

Победителями конкурса «Педагогических достижений» стали воспитатель детского сада № 15 Дарья Круглик и педагог гимназии № 1 Кристина Бондаренко

В 27-й раз в Североморске проводился конкурс «Педагогических достижений». 16 февраля в Доме детского творчества имени Саши Ковалева подвели итоги очередного конкурса, в котором участвовали педагоги школ и воспитатели детских садов флотской столицы. В этой церемонии приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, начальник управления образования, заслуженный учитель России, кавалер ордена «Трудовой славы 3 степени» Нина Шарова, педагоги, воспитатели, родители учеников.  

Педагоги, принимавшие участие в конкурсе в номинации «Учитель года», демонстрировали своё профессиональное мастерство в четырех турах, а участницы конкурса в номинации «Воспитатель года» в трех турах.

Такие конкурсы способствуют повышению педагогического мастерства, распространению педагогического опыта, инновационных технологий в обучении и воспитании детей.

Председатель жюри конкурса Нина Шарова поблагодарила всех, кто принял участие в конкурсе.

«Это здорово, что мы за 27 лет не утратили традиции проведения этого конкурса, - сказала Нина Сергеевна. – День чествования победителей конкурса – это наш праздник, как и День учителя. Рада, что мы сегодня наградим победителей».

Победителей по итогам общественного голосования, вскрыв конверты, объявил Евгений Алексеев. Предваряя награждение, он сказал, что североморские педагоги всегда были на высоте своего предназначения. В североморских учебных заведениях и детских садах внедряются все самые современные новшества, а школьники показывают высокие результаты и на олимпиадах, и при поступлении в высшие учебные заведения.

Победителями по итогам общественного голосования стали воспитатель детского сада № 15 Дарья Круглик и педагог гимназии № 1 Кристина Бондаренко.

Вскрыть конверты и назвать фамилии победителей конкурса на сцену пригласили Владимира Евменькова. Он сказал, что получил истинное удовольствие от участия в этом мероприятии, поблагодарив его организаторов.

«Североморское образование подтверждает свою высокую планку. Наши дети в надежных руках», - сказал глава ЗАТО.

На сцену вышли финалистки Дарья Круглик, Лариса Саргина, Кристина Бондаренко и Евгения Кадетова. Владимир Евменьков вскрывает конверты и называет имена победителей. Ими стали среди педагогов Лариса Саргина, а среди воспитателей Дарья Круглик. Им Владимир Евменьков вручил дипломы, цветы и премии в размере 45 тысяч рублей. Не остались без наград Кристина Бондаренко и Евгения Кадетова.

Своим исполнительским мастерством участников церемонии порадовали ансамбль народной песни «Родничок» и  «Любава» из Мурманска, образцовый детский хореографический ансамбль «Мастерок». Их выступления тепло встречали благодарные зрители.  

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