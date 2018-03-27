Победителями областной военно-патриотической игры «Защитник Отечества» стали учащиеся гимназии города Полярный
В Мурманском краеведческом музее прошла областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества». Организатором мероприятия выступили специалисты учебного центра «Лапландия».
Участниками игры стали члены военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей, члены регионального отделения «Юнармия», участники отрядов «Юные друзья пограничников».
Игра проходила в форме квеста – его участники преодолели шесть этапов, соответствующих различным историческим периодам истории России.
В рамках мероприятия гости музея посетили культурно-исторические тематические интерактивные площадки, мастер-классы по историческому танцу, изготовлению народной куклы «Подорожница», лепке обрядовой фигурки из соленого теста «Жаворонок». Работали выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России, выставки оружия времен Великой Отечественной войны и конца XX века, Европейского Средневековья и др. Состоялся мастер-класс по сборке-разборке автоматического оружия, демонстрировались выставки УФСИН России по Мурманской области, вооружения военизированных формирований Северного флота, отряда специального назначения Управления Росгвардии по Мурманской области. Была организована выставка казачьей культуры и вооружения.
Победителями областной военно-патриотической игры «Защитник Отечества» стали учащиеся гимназии города Полярный.