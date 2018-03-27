Победителями областной военно-патриотической игры «Защитник Отечества» стали учащиеся гимназии города Полярный.

sosed51 cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели! Комментарий к новости: Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов

Known Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2