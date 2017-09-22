21 сентября состоялось торжественное закрытие и награждение победителей регионального полевого лагеря «Юный спасатель» и «Юный пожарный». Были вручены награды в личном и командном первенстве по всем видам соревнований.

В этом году в соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений со всех уголков Мурманской области. Мальчишки и девчонки три дня жили в походных условиях и состязались в различных конкурсах и соревнованиях. Одна из основных целей проведения данных соревнований - это формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.

Победителями регионального полевого лагеря «Юный спасатель» и «Юный пожарный» стала команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».