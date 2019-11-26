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Мурманская область. Арктика26.11.19 11:01

Победителю литературного стендапа «Дронт в бункере» вручили кубок, диплом и рюкзак выживальщика

24 ноября в секретном бункере Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоялся долгожданный финал литературного стендапа «Дронт в бункере», посвящённый теме постапокалипсиса.

Принять участие в новом формате молодёжного мероприятия записалось 26 человек. Но не все смогли дойти до финала.

Самые стойкие участники справились с непростой задачей – прочитали книгу, составили своё мнение о тексте, проанализировали сюжет и поступки героев и написали яркое выступление в жанре стендап. А помогали им и оказывали активное содействие в подготовке кураторы – сотрудники библиотеки Гизун Елена, Леушина Юлия, Щербакова Екатерина. Дмитрий Амелькин, основатель стендап-движения в Заполярье, проводил индивидуальные консультации, помогая подросткам выстроить выступления, сделать их интереснее. Он провёл познавательный мастер-класс, на котором познакомил участников с особенностями и секретами удачных выступлений.

Накануне финала 16 претендентов приняли участие в открытых прослушиваниях, по результатам которых определились 10 лучших книжных стендаперов. Они представили свои выступления компетентному жюри и уважаемым зрителям.

Участники очень волновались, но у всех выступления получились интересные и яркие. После выступлений участников ждали вопросы от жюри и зрителей, которых собралось в секретном бункере библиотеки около 50 человек.

Стендапы оценивало жюри в составе кандидата филологических наук, доцента кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Ольги Пожидаевой, российского писателя-фантаста Андрея Буторина, актрисы театра и кино, преподавателя актёрского мастерства Ксении Мери.

Жюри было единодушно в выборе победителя. Им стала ученица 9 класса гимназии № 2 Полина Лупилина, представившая замечательный стендап по книге Филипа Киндреда Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Полине вручили кубок победителя, диплом и рюкзак выживальщика.

Пока жюри обсуждало выступления, все зрители могли проголосовать за понравившегося участника. И по итогам этого голосования обладателем приза зрительских симпатий стал ученик 8 класса Кадетской школы Михаил Бояринцев, представивший книгу Роберта К. О'Брайена «Z значит Захария». Ему вручён сладкий приз – пряник в форме зомби.

Все выступающие литературного стендапа получили сертификаты участника.

Гостями литературного шоу стали руководитель Информационного центра по атомной энергии Егор Банишевский и секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Жаворонкин. Сергей Николаевич рассказал о безопасном использовании атомной энергии на Кольском полуострове и прокомментировал вопросы подростков, касающиеся ядерных технологий. Зрители, задавшие самые интересные вопросы, получили книги от гостей. В фонд библиотеки также были подарены книги этой тематики.

В оформлении необычного библиотечного помещения приняли участие студенты Мурманского технологического колледжа сервиса. Они разукрасили бетонную стену граффити.

Литературный стендап становится интересной формой проведения молодёжного интеллектуального досуга. Яркие, креативные рассказы вызвали дружеские дискуссии и создали неповторимую атмосферу.

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