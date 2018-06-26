Побеждать, преодолевая препятствия с собаками на время

В Мурмашах на кинодромах мурмашинских исправительных колоний № 16 и 18 прошёл региональный этап соревнований специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН. За звание сильнейшего боролись 15 кинологов и их четвероногих воспитанников из всех исправительных учреждений, следственных изоляторов региона, а также отдела по конвоированию УФСИН.

Испытания проходили служебные собаки разыскного профиля и специальные собаки по поиску наркотических средств. В течение четырёх дней сотрудники кинологической службы УИС региона демонстрировали выучку и подготовку своих питомцев, последовательно проходя ряд испытаний.

Насыщенная программа соревнований предусматривала проверку выполнения участниками приёмов общего курса дрессировки, обыска транспорта и местности, поиска и обнаружения имитаторов наркотических средств в помещении и автомобиле, преодоление полосы препятствий, кросс, следовую работу.

Самым трудным оказался заключительный день соревнований, когда участникам нужно было преодолевать в дождь полосу препятствий с собаками на время.

Эффектной точкой последнего дня соревнований стало задержание условного «преступника». Собака должна была не только задержать нарушителя, но и бдительно охранять своего наставника при досмотре и сопровождении, чтобы незамедлительно атаковать задержанного при попытках нападения или побега.

В итоге четырёхдневного служебного марафона по разыскному профилю первое место завоевал старший инструктор-кинолог апатитского СИЗО-2 Дмитрий Васильев с немецкой овчаркой Платон. На втором месте старший инспектор кинологической группы отдела по конвоированию УФСИН Михаил Заякин с бельгийской овчаркой Логаном, на третьем - старший инструктор-кинолог мурмашинской ИК-18 Андрей Астратов с немецкой овчаркой Боней.

По нарко-разыскному профилю сильнейшими стали инструктор-кинолог мурманской ИК-17 Антон Алфёров с бельгийской овчаркой Акура. На последующих призовых местах - старший инструктор кинологической группы мурмашинской ИК-16 Анатолий Калугин с немецкой овчаркой Эния и инструктор-кинолог ревдинской ИК-23 Иван Порохин с бельгийской овчаркой Форд.

По результатам соревнований победители были награждены кубками, дипломами, медалями и призами, а их питомцы - пакетами с кормом.

Победители соревнований будут представлять Мурманскую область на первенстве ФСИН России, которое состоится в Нижнем Новгороде в сентябре.