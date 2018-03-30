Почём мусор, узнаем скоро

Новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов

Реформа ЖКХ, как и ремонт в обычной квартире, – процесс небыстрый. Поэтому все в этом отношении вопросы решаются поступательно. Сейчас в Мурманской области, как и по всей стране, осуществляется практический подход к решению вопроса комплексной утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новой системе. Он отразится не только на юридических лицах, но и на населении.

В середине марта, по инициативе Министерства энергетики и ЖКХ региона, прошло рабочее совещание представителей исполнительных органов государственной власти и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО «Управление отходами». Цель встречи: информировать о работе по внедрению новой системы обращения с ТКО глав администраций муниципалитетов, руководителей предприятий, работающих в сфере вывоза и утилизации отходов, управляющих организаций, промышленных предприятий, расположенных в северной технологической зоне Мурманской области.

История вопроса

Концессионное соглашение с федеральным АО «Управление отходами» и Минприроды Мурманской области на 40 лет было заключено ещё в июне 2013 года. В рамках этого соглашения АО «Управление отходами» осуществляет строительство и эксплуатацию системы переработки и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов на территории региона. Такие концессионные соглашения «Управление отходами» заключило пока только с 7 субъектами Федерации, в каждом из которых действует свой региональный оператор. В Мурманской области таким оператором по итогам открытого конкурса, проведённого в декабре 2017 года, стал Мурманский филиал АО «Управление отходами».

Схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными, была утверждена в регионе 2016 году. Отходы свозят на 18 муниципальных свалок и на более 300 несанкционированных. Кроме уже там хранящихся ТКО, ежегодно образуется порядка 314 тысяч тонн «мусора».

При представлении схемы на заседании правительства было заявлено, что основным критерием выбора оптимального варианта будущей системы стала минимизация для населения расчётного тарифа. В качестве перспективного варианта разработчик предложил вариант деления территории Кольского полуострова на две технологические зоны: северную и южную. Для обеих зон предусмотрено строительство полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса и сети мусороперегрузочных станций.

В рамках концессионного соглашения – это строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО в районе посёлка Междуречье и три мусороперегрузочные станции – в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и городе Заполярном. Инвестиции в проект составляют не менее 1,25 млрд рублей.

В южной технологической зоне предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО между городами Кандалакша и Полярные Зори и сети мусороперегрузочных станций в Апатитах, Мончегорске, Ковдоре и Алакуртти, которые, по плану, должны начать функционировать с 2019 года. Но вряд ли успеют.

Что предстоит

На мартовском совещании в Мурманске было объявлено, что на территории региона уже запущена новая система обращения с ТКО. В конце декабря прошлого года концессионер, построивший экотехнопарк в области (полигон, мусоросортировочный комплекс, мусороперегрузочные станции), стал победителем конкурсного отбора регионального оператора. 10 января с ним заключили соглашение на 10 лет, и уже в июле он приступит к работе. Сейчас же запущен процесс: получения лицензий, заключения соглашений с операторами — по сбору отходов с потребителей, транспортировке этих отходов, обезвреживанию и захоронению.

Новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Эта услуга становится коммунальной и будет регулироваться правительством Мурманской области. Вопрос находится на особом контроле Госжилинспекции области и глав администраций муниципальных образований – осуществлять этот финансовый сбор управляющие компании после утверждения тарифа уже не смогут.

Сейчас определяются нормативы накопления ТКО для последующего установления единого тарифа на услугу регионального оператора. Исходя из них, будет сформирована итоговая стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО. Нормативы накопления ТКО определят по итогам исполнения государственного контракта, заключённого Министерством природных ресурсов и экологии.

До момента установления тарифа региональный оператор также проведёт аукционы по выбору организаций, которые непосредственно будут заниматься вывозом мусора, и заключит с ними договоры. Аукционы — открытые, на принципах свободной конкуренции. Победит тот, кто предложит минимальную цену услуги по вывозу коммунальных отходов при условии соблюдения стандарта.

Было заявлено, что реформа системы обращения с отходами направлена, прежде всего, на улучшение экологической обстановки в муниципалитетах. Начало промышленной эксплуатации в 2018 году новых современных объектов в регионе позволит перейти к закрытию и рекультивации свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства.

Аналогичное совещание с представителями южной технологической зоны Мурманской области планируется провести в конце марта.

Азы ЖКХ – постигать и постигать

На совещании прозвучало много вопросов. В частности, речь шла о плате для населения. Она будет рассчитываться не с квадратного метра, а с человека, который «производит» мусор. При расчёте тарифа учтут норму накопления — с 1 апреля цифру разместят на сайте Минприроды.

Выезд трудоспособных северян в отпуск и пенсионеров в «домики в деревне» на все лето тоже обещают учесть. Короче говоря, поживём – увидим.

А вот специалисты, работающие с ТКО, практически все узнали о переменах и о том, где получить информацию. Обещано, что встречи регионального оператора с причастными к работе с ТКО предприятиями продолжатся по отдельности, с учётом особенностей.

Новшества у нас будут не только в сфере сбора отходов. В марте Минстрой РФ заявил о планах автоматизации системы учёта коммунальных ресурсов. Считается, это позволит поставщикам тепла, воды, газа и управляющим компаниям не ждать, пока потребитель передаст показания счётчиков, а отслеживать их в режиме реального времени. Для того чтобы создать систему автоматизированного учёта, необходимо все счётчики, которые сегодня не передают показания дистанционно, заменить или оборудовать системой передачи данных, говорят эксперты.

Сегодня автоматизированные системы учёта мало где встречаются. Их установка возможна в новостройках. Есть отдельные «пилотные» проекты частных инвесторов. Эффективность этих проектов позволяет говорить о возможности тиражирования их для всей страны, оптимистично настроены в Минстрое.

Исходя из вышеизложенного, напрашивается банальный вывод: население и дальше будет осваивать азы реформы, и нас ждут новые и новые жилищные траты.

…Кстати, так ли много в Заполярье «новостроек по пилотным проектам от частных инвесторов»?

Об отходах «оборонки»

Говоря о новой схеме, уместно напомнить, что полтора года назад в аппарате полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе прошло совещание с участием вице-губернатора региона Григория Стратия. Основной его темой стала реализация субъектами, расположенными в пределах СЗФО, полномочий по разработке и утверждению территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Григорий Стратий на совещании сначала обратил внимание, что Мурманская область стала одним из первых регионов, который заблаговременно приступил к разработке данной схемы. Вместе с тем он отметил и вопросы, требующие особого внимания.

«Специфической проблемой Мурманской области является организация деятельности по обращению с отходами объектов Министерства обороны. В этой нише выявлен ряд системных проблем, включая недостаток финансирования оборонным ведомством деятельности по обращению с отходами. Не полный учёт объектов – источников образования отходов Минобороны, а также видов и объёмов образующихся отходов при заключении госконтрактов на услуги по их обращению», — уточнил он.

И подчеркнул, что недофинансирование текущей деятельности в сфере обращения с ТКО и другими видами отходов, образующихся на объектах Минобороны, неизбежно приводит к обострению и возникновению ряда взаимосвязанных проблем, таких как возникновение несанкционированных свалок и рост объёма накопленного экологического ущерба.

Дела в других субъектах

В Архангельской области, где концессионное соглашение, как и у нас, подписано в 2013 году, региональный оператор ещё не выбран. Заявок на статус регионального оператора ТКО две: от компаний «Чистый город» и АО «Управление отходами». Последняя позиционирует себя как единственный региональный оператор ТКО, имеющий опыт работы в Арктике, в частности, она ссылается на проекты в Мурманской области. Судя по публикациям в местной прессе, архангелогородцы предпочитают «Чистый город».

Запаздывают на Урале. В Челябинской области лишь в конце 2015 года региональное Минэкологии и АО «Управление отходами» заключили концессионное соглашение о создании комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Магнитогорском кластере. По условиям соглашения концессионер обязуется построить мусоросортировочный комплекс с полигоном вблизи Магнитогорска и три мусороперегрузочных станции в Агаповском, Кизильском и Верхнеуральском районах. Общий объём инвестиций – 1,15 млрд рублей.

А на Волге уже утвердили документ под названием: «Предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных отходов для АО «Управление отходами», осуществляющего деятельность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Саратовской области». С 1 января 2018 года - 272,93 руб. за кубометр без учёта НДС и 322,06 руб. за кубометр с учётом НДС. Для населения тариф будет установлен с 1 января 2019 года.

Подготовила Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».