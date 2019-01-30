Почему бытовой мусор превратился в твёрдые коммунальные отходы, а с северян стали драть три шкуры за услуги Управления отходами, знает Евгений Никора

Сегодня, 30 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области по-прежнему вызывает много вопросов у северян. Как она работает, поможет ли избавить регион от мусорных свалок Мурманский филиал АО «Управление отходами», кому положены субсидии по оплате данной коммунальной услуги? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с заместителем губернатора Мурманской области Евгением Никорой.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.