Из-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск31 января Кольский мост оставят без светофоров и наружного освещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.01.19 08:00

Почему бытовой мусор превратился в твёрдые коммунальные отходы, а с северян стали драть три шкуры за услуги Управления отходами, знает Евгений Никора

Сегодня, 30 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области по-прежнему вызывает много вопросов у северян. Как она работает, поможет ли избавить регион от мусорных свалок Мурманский филиал АО «Управление отходами», кому положены субсидии по оплате данной коммунальной услуги? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с заместителем губернатора Мурманской области Евгением Никорой.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
Комментарий к новости:Мурманским школам присвоят имена героев
Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
Иванова
27.01.19 20:56
когда ЭТО было? ставьте даты. Пожалуйста. *** Уважаемая Иванова! Дата к каждому тексту выставляется автоматически, её можно посмотреть над заголовком любого сообщения. В Вашем случае: 19.02.2018 Ре
Комментарий к новости:Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНалоговики Кольского края обеспечили прирост поступлений по страховым взносам в 2018 году-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 24 копейки, евро – на 31 копейку-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХЭлектрообогрев жилья породил заковыристую формулу и судебные разбирательства-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 365 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика