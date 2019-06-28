Почему местные производители не могут войти в торговые сети, разбирались в Общественной палате Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на этой неделе состоялось заседания комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области. Его вёл председатель комиссии Денис Яковенко. Участники совещания рассмотрели три вопроса: об обращении, поступившем от Александра Оробия в Общественную плату Мурманской области; о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории Мурманской области; о проблемах вхождения местных производителей и представителей ритейла в федеральные сетевые компании, планы развития розничной торговли.

Предваряя обсуждение третьего вопроса, Дмитрий Александрович Яковенко отметил, что представители торговых сетей «нас проигнорировали, не пришли. Им это вопрос не интересен», - сказал он.

Во время обсуждения участники заседания отметили, что в Мурманской области есть проблемы с вхождением местных производителей пищевой продукции в торговые комплексы федеральных сетевых компаний. На этом фоне отмечается и сокращение небольших торговых магазинчиков во всех населённых пунктах области, которые и были ориентированы на продажу небольших объёмов продукции местных производителей.

Прозвучал пример положения дел на североморском колбасном заводе: им не удалось войти в магазины федеральных сетевых компаний, поэтому им приходится решать вопрос развития собственных небольших торговых точек, что «помогает как-то выживать, выкарабкиваться».

Было отмечено, что торговые сети ориентированы на большие и регулярные поставки объёмов продукции, а небольшие предприятия, которые и представлены мелким и средним бизнесом региона, этого обеспечить не могут. А сделать рывок в развитии своего бизнеса им трудно, так как пробиться на прилавки популярных торговых сетей не удаётся. «Вот эта ступенька – перехода от маленького производства к крупному – в нашем регионе отсутствует. А маленькие магазины федеральные сети уничтожили полностью», - было высказано во время обсуждения данного вопроса.

Специалисты отмечают, что камнем преткновения вхождения региональной продукции на прилавки крупных торговых точек является и высокая себестоимость нашей продукции. Производители нашего края не могут обеспечить требования крупных ритейлеров по ценовому вхождению, так как требования по скидкам довольно высокие – до 20%. А ещё есть и другие ценовые требования, которые делают наших производителей неконкурентоспособными.

Дмитрий Яковенко сообщил участникам заседания, что в региональном Министерстве экономического развития ему пояснили, что наши производители пищевой продукции не могут войти в крупные торговые сети, так как не обеспечивают необходимые объёмы поставок.

В этом и есть проблема, так как для того, чтобы небольшим предприятиям региона нарастить объёмы производства, им надо этот сложный переходный период роста как-то пройти.

Евгений Устинов, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, предложил объединяться малым предприятиям региона, искать общие интересы. Например, североморский колбасный завод мог бы использовать торговые точки совхоза «Тулома», у которых они разбросаны по всему региону, надо только договариваться. При этом будет расширяться и ассортимент реализуемой региональной продукции в существующих торговых точках.

Прозвучало предложение по развитию интернет-магазина, что вызвало оживление среди участников заседания и возражения: потребуются большие вложения в логистику.

Прозвучали и резкие оценки в адрес крупных федеральных торговых сетей, досталось даже «НОВАТЭКу», который далёк от торговли.

По итогам обсуждения данного вопроса его участники решили запросить у Министерства экономического развития Мурманской области предложения по вхождению местных производителей и представителей ритейла в федеральные сетевые компании для рассмотрения членами комиссии региональной Общественной палаты.

А в это время, торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тысяч кв. метров. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчёте за первое полугодие 2019 года, пишут «Известия», ссылаясь на документ. В «Х5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили изданию, что в последние годы гипермаркеты плохо себя чувствуют во всем мире. Россияне всё реже закупаются впрок и предпочитают магазины у дома. О том, что city-формат имеет хороший потенциал для развития на отечественном рынке, говорят и в сети «О’кей».

В отчёте сказано, что ситуация развивается в условиях продолжающегося снижения покупательской способности. Ритейлеры также ограничивают ассортимент, исключая из него нерентабельные товарные позиции. Например, сокращается линейка сопутствующих непродовольственных товаров - за последние годы их доля снизилась с 50–60% до 30–40%.

Для покупателей стали важны такие факторы, как близость торговой точки к дому, экономия времени на покупки за счёт отсутствия больших очередей и компактности магазина. Среди других факторов, спровоцировавших сложившуюся тенденцию, - выравнивание цен в гипермаркетах и небольших торговых точках «у дома».