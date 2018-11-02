Почему в Мурманской области безработные, на которых приходится более трёх свободных рабочих мест, не идут работать?

По информации комитета по труду и занятости населения Мурманской области, с 2015 года в регионе наблюдается снижение уровня общей безработицы. В среднем за 2017 год этот показатель составил 7% численности рабочей силы (экономически активного населения) против 7,8% в 2015 году.

Тем не менее уровень общей безработицы по Мурманской области на протяжении ряда лет превышает среднероссийское значение, составившее в 2017 году 5,2%. Это обусловлено, прежде всего, расположением на территории региона пяти ЗАТО, где среди населения высока доля неработающих жен военнослужащих, желающих трудиться.

По абсолютному значению показателя безработицы за 2017 год регион занял 62 место в Российской Федерации и 5 место среди регионов Арктической зоны РФ.

В 2018 году показатель общей безработицы в Мурманской области прогнозируется на уровне 6,8% со снижением до 6,2% к 2021 году.

Во второй декаде октября 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,4% экономически активного населения. Мурманская область по значению данного показателя находится на седьмом месте в СЗФО из 11 субъектов.

В органах службы занятости населения Мурманской области зарегистрировано 5980 безработных, заявлено 18045 вакансий. На каждого безработного приходится более трех свободных рабочих мест.