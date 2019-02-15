Почему в снежки россияне играют по правилам юкигассен?

Сегодня, 15 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманчане сражаются в снежки по правилам юкигассен! Причём, довольно успешно. Только недавно прошли одни соревнования в эту русскую зимнюю забаву, а уже скоро приближаются следующие баталии. О том, почему юкигассен так популярен в Мурманске, кто может поучаствовать в этих снежных битвах, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Леонид Мостовой, директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.