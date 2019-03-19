Почему «весёлое течение юмора» движется с севера на юг? Отвечает Алексей Шамов

Сегодня, 19 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Уже в конце марта в Мурманске состоится фестиваль Мурманской лиги КВН. Что за команды примут в нём участие? Как они готовятся к выступлению? И как «старички» клуба весёлых и находчивых помогают молодёжи? На эти и многие другие «весёлые» вопросы в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит Алексей Шамов, редактор Мурманской официальной лиги КВН.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.