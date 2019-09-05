Почему японцы диктуют правила игры для русской забавы, знает Алексей Котельников

Юкигассен - игра в снежки. Об этом сегодня многие знают. Но было время, когда игра в снежки считалась традиционно русской забавой. Думаю, многим в детстве доводилось участвовать в дворовых перестрелках белыми комочками, наскоро слепленных варежками. Но оказалось так, что благодаря японцам наша потеха стала самостоятельным видом спорта.

Чем она так интересна и каким образом будет проводиться на фестивале «Гольфстрим-2019» без снега, мы узнаем сегодня, 5 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у Алексея Котельникова, председателя общественной организации «Федарация Юкигассен».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

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