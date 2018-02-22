Почётные граждане города-героя Мурманска обсудили проекты благоустройства

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска вместе с почётными гражданами города-героя Мурманска приняли участие в общественном обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, организованном в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В канун Дня защитника Отечества участники встречи посетили пешеходную связь на Семеновском озере и возложили цветы к памятнику стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

— У нас существует традиция проводить с нашими почётными гражданами ознакомительные объезды, уже не первый год мы организуем такие экскурсии — ездим и на предприятия, и в учреждения, в парки и скверы, — рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. — Сегодня мы приехали посмотреть на самое популярное место отдыха мурманчан — набережную Семеёовского озера, чтобы обсудить с нашими почетными гражданами изменения, которые произошли в Мурманске за последнее время, выслушать критику — их мнение для нас очень важно.

В 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был завершен первый этап благоустройства зоны отдыха Семёновского озера с устройством велосипедно-пешеходных дорожек. В этом году на голосование вынесен проект второго этапа благоустройства: согласно дизайн-проекту на территории возле Семеновского озера планируется обустройство дополнительных пешеходных и велодорожек, устройство прогулочной зоны.

19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды», познакомит мурманчан с проектами и городская газета «Вечерний Мурманск» — эскизы публикуются на страницах издания. Кроме того, с проектами благоустройства можно ознакомиться в ГДЦ «Арктика» — в городском выставочном зале организована специальная выставка и установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам.