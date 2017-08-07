«Почта России» задержала крупную партию «серой почты» от коллекторовХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводный фестиваль собрал поклонников музыки и защитников природы
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Мурманская область. Арктика07.08.17 13:34

«Почта России» задержала крупную партию «серой почты» от коллекторов

Сотрудники службы безопасности «Почты России» изъяли из доставочной сети свыше 65 тысяч писем, для отправки которых столичные банки и коллекторские агентства в силу разных обстоятельств воспользовались услугами мошенников. Данная корреспонденция будет передана правоохранительным органам в качестве вещественных доказательств.

Ранее сообщалось о масштабной операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений. Вброс так называемой «серой почты» осуществлялся двумя консолидаторами (посредник между отправителями и «Почтой России». – Ред.) с идентичными наименованиями - ООО «Экспресс», зарегистрированными в Москве и Ярославле. В незаконных действиях подозреваются также состоявшие в сговоре с правонарушителями ответственные должностные лица прижелезнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы, авиационного отделения перевозки почты Шереметьево и сортировочного центра Ярославля.

В ходе проверки свыше 65 тысяч изъятых незаконных почтовых отправлений удалось установить, что абсолютное большинство из них – это письма коллекторов и коммерческих банков, адресованные гражданам, не расплатившимся вовремя по займам и кредитам. Изъятые из почтового оборота письма уже не поступят должникам, поскольку не были оплачены в установленном порядке и являются вещественными доказательствами противоправной деятельности фирм-консолидаторов.

Больше всего «долговых писем» было адресовано жителям Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан. Всего письма предназначались для доставки адресатам в 53 региона страны.

Среди регулярных клиентов недобросовестных консолидаторов «Экспресс» оказались такие компании, как «Кредитэкспрессфинанс», «Быстроденьги», «Столичное агентство по возврату долгов», «Everest», «Руссколлектор», «Примоколлект» и Долговое агентство «Дельта М».

От действий мошенников также пострадал ряд крупных банков: «Хоум Кредит», «Альфа-Банк», «Сетелем» (дочерняя компания Сбербанка), «Росгосстрах банк», «Ренессанс Кредит» и «Московский кредитный банк».

Сотрудники «Почты России» обратились ко всем вышеперечисленным компаниям в целях проведения совместного расследования и выявления круга лиц, причастных к мошенническим действиям. Участвующие в расследовании инцидента специалисты не исключают, что ряд отправителей заключали договоры на оказание почтовых услуг по тарифам ниже установленных «Почтой России». В ряде случаев отправители были введены в заблуждение своими подрядчиками, скрывавшими информацию о действующих тарифах на пересылку и предоставлявшими подложные документы о проведении официальных отправок. 

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