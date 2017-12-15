В Мурманске запахнет ельюВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.12.17 10:05

Почти 1,2 млрд рублей составила сумма причиненного материального ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного расследования региона

14 декабря в прокуратуре Мурманской области под председательством прокурора области Василия Щербакова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Мурманской области. В его работе приняли участие работники прокуратуры, руководители УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, СУ СК России по Мурманской области УФСИН России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области. Участники обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных органов в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями, в том числе в сфере промышленной безопасности.

Как прозвучало во время совещания, за 9 месяцев текущего года по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного расследования региона, общая сумма причиненного материального ущерба составила 1 млрд 191 млн 732 тысячи  рублей.

Прокурором области отмечено, что деятельность по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, является приоритетной. В рамках своей компетенции правоохранительным органам необходимо обеспечить реальное возмещение ущерба потерпевшим от преступных посягательств.

Руководителями подразделений органов предварительного расследования даются указания о проведении конкретных следственных и процессуальных действий по установлению похищенного имущества, а также имущества, расчетных счетов виновных лиц, на которые возможно наложение ареста для обеспечения возмещения ущерба. Но принимаемые меры не позволяют обеспечить полное возмещение ущерба.

Особое внимание в ходе совещания уделено актуальным вопросам борьбы с преступностью, практики предупреждения и расследования преступлений в сфере охраны и добычи водных биоресурсов.

В истекшем периоде 2017 года выявлено 229 нарушений в сфере рыболовства. Возбуждено 229 дел об административных правонарушениях в отношении 189 физических, должностных и юридических лиц. Изъято более 18 тонн морских биоресурсов стоимостью более 19 млн рублей. Взыскано с виновных лиц штрафов на общую сумму 4 млн 402 тысячи 724 рублей. В 2017 году в правоохранительных органах зарегистрировано 97 преступлений.

Василий Щербаков отметил, что правоохранительным органам следует сосредоточить свои усилия на проведении скоординированных и более эффективных действий по пресечению и выявлению фактов незаконной добычи, переработки и реализации водных биологических ресурсов, при этом более активно инициировать проведение совместных проверок и привлечение к их проведению контролирующих органов.

По итогам состоявшегося обсуждения выработаны согласованные меры, направленные на повышение результативности работы по выявлению преступлений, совершенных в сфере охраны и добычи водных биоресурсов, усиление ведомственного контроля за деятельностью органов дознания и предварительного следствия по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, координирующей роли прокуратуры.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДо выборов Путина осталось 92 дня
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 499 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Анна
14.12.17 23:28
Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Анна
14.12.17 23:17
Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30«Облака: Форум замещающих семей». Проект добрых дел (6+)11:45Городские хроники (12+)12:00ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «АРКТИК-ТВ»
-PRO ДеньгиКуриные яйца растут в цене-PRO ВалютуДоллар прибавляет на фоне стабильных цен на «чёрное золото»-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХНа мурманчан чихают с большой колокольни!-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы, добытые в открытом море СЗТО, необходимо доставлять на российский берег
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика