Почти 1,2 млрд рублей составила сумма причиненного материального ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного расследования региона

14 декабря в прокуратуре Мурманской области под председательством прокурора области Василия Щербакова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Мурманской области. В его работе приняли участие работники прокуратуры, руководители УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, СУ СК России по Мурманской области УФСИН России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области. Участники обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных органов в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями, в том числе в сфере промышленной безопасности.

Как прозвучало во время совещания, за 9 месяцев текущего года по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного расследования региона, общая сумма причиненного материального ущерба составила 1 млрд 191 млн 732 тысячи рублей.

Прокурором области отмечено, что деятельность по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, является приоритетной. В рамках своей компетенции правоохранительным органам необходимо обеспечить реальное возмещение ущерба потерпевшим от преступных посягательств.

Руководителями подразделений органов предварительного расследования даются указания о проведении конкретных следственных и процессуальных действий по установлению похищенного имущества, а также имущества, расчетных счетов виновных лиц, на которые возможно наложение ареста для обеспечения возмещения ущерба. Но принимаемые меры не позволяют обеспечить полное возмещение ущерба.

Особое внимание в ходе совещания уделено актуальным вопросам борьбы с преступностью, практики предупреждения и расследования преступлений в сфере охраны и добычи водных биоресурсов.

В истекшем периоде 2017 года выявлено 229 нарушений в сфере рыболовства. Возбуждено 229 дел об административных правонарушениях в отношении 189 физических, должностных и юридических лиц. Изъято более 18 тонн морских биоресурсов стоимостью более 19 млн рублей. Взыскано с виновных лиц штрафов на общую сумму 4 млн 402 тысячи 724 рублей. В 2017 году в правоохранительных органах зарегистрировано 97 преступлений.

Василий Щербаков отметил, что правоохранительным органам следует сосредоточить свои усилия на проведении скоординированных и более эффективных действий по пресечению и выявлению фактов незаконной добычи, переработки и реализации водных биологических ресурсов, при этом более активно инициировать проведение совместных проверок и привлечение к их проведению контролирующих органов.

По итогам состоявшегося обсуждения выработаны согласованные меры, направленные на повышение результативности работы по выявлению преступлений, совершенных в сфере охраны и добычи водных биоресурсов, усиление ведомственного контроля за деятельностью органов дознания и предварительного следствия по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, координирующей роли прокуратуры.