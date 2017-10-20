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Мурманская область. Арктика20.10.17 07:20

Почти 30-процентный рост экспорта зафиксирован на Северо-Западе с начала года

Статистика внешнеэкономической деятельности говорит, что экономика Северо-Западного округа демонстрирует устойчивую положительную динамику: в первом полугодии 2017-го рост экспорта составил 27%, на 14% вырос импорт. Внешнеторговый  оборот Северо-Запада составил  более 35 млрд долларов,  что  на 20% выше прошлогодних показателей того же периода.

Эти и другие вопросы экспортной деятельности обсудили 19 октября представители власти, профильных объединений и бизнес-сообщества в Петербурге на конференции «Региональный трек: сделано в России», организованной Российским экспортным центром (РИЦ).

Форум, прошедший в городе на Неве является 9-ым региональным мероприятием, закрывающим цикл конференций «Региональный трек», посвященных экспортной тематике. С начала года форсайт-сессии прошли в Калининграде, Новосибирске, Белгороде, Рязани, Уфе, Великом Новгороде, Иркутске и Ульяновске.

В качестве площадки для итогового регионального обсуждения Северная столица была выбрана не случайно. По словам вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана, город по итогам первого полугодия занимает лидирующую экспортную  позицию среди регионов Северо-Запада (с показателем 51,6%) и второе место в России. При этом в 150 стран экспортируют 3464 петербургских предприятия. Сергей Мовчан среди главных проблем российских экспортеров назвал низкий уровень информированности о мерах господдержки ВЭД, сложность в заполнении заявок и недостаток справочной информации.

Поддержал коллегу и поделился положительным опытом своего региона первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Максим Кисельников. Он напомнил, что область наряду с 20-ю другими субъектами Федерации стала плотным регионом по внедрению стандарта экспортной деятельности. Запущена школа обучения экспортеров, результаты которой пока скромные – прошли программу 47 человек. Вместе с тем готовится ещё  три выпуска. Еще одной глобальной мерой поддержки станет запуск работы автономной некоммерческой организации «Центр развития промышленности Ленинградской области», специализирующейся на трех направлениях – развитие промышленной кооперации, создание и развитие кластеров, а также развитие экспортной деятельности.

Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков, обобщая опыт регионов Северо-Запада, подчеркнул, что в большинстве субъектов округа были учреждены и активно действуют региональные структуры по поддержке экспорта, в частности, в Республике Карелия, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областях и Санкт-Петербурге. В тоже время проведенный сотрудниками Партнерства мониторинг осведомленности в регионах о мерах поддержки ВЭД показал невысокие результаты.

Алексей Багаряков предложил площадку Стратегического партнерства для организации окружного диалога с целью обмена опытом, повышения квалификации специалистов и трансфера наработок по совершенствованию регионального законодательства в области стимулирования экспорта. Такую совместную программу с РИЦ Партнерство могло бы начать уже в 2018 году.

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в СЗФО Арзум Арзуманян отметил потенциал для роста, которым обладает округ. По его мнению, законодательными барьерами, мешающими развитию ВЭД, являются сложности  в таможенном оформлении, а также затянутые сроки возврата НДС (до полугода).

Завершил работу конференции «мозговой штурм» по обсуждению проблем экспорта Северо-Запада и путей их решения, сообщает пресс-служба Стратегического партнерства  «Северо-Запад».

Напомним, что внешнеторговый оборот Мурманской области за январь-июнь 2017 года составил 1592,4 млн долларов. Доля региона в суммарном стоимостном объёме внешнеторговых операций Северо-Запада – 4,5%. Вместе с тем экономика Мурманской области демонстрирует рост оборота ВЭД – на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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