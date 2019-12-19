Почти 39 млрд рублей страховых взносов собрано в Мурманской области

Поступления страховых взносов, администрируемых Федеральной налоговой службой, от налогоплательщиков Мурманской области за одиннадцать месяцев 2019 года составили почти 39 млрд рублей и выросли более чем на 8%.

Наибольший прирост наблюдается по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – сумма перечислений составила более 1,5 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти в 2 раза.

Поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации выросли на 6%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – на 8,5%.

Напомним, индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны самостоятельно уплачивать страховые взносы за 2019 год на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере.

Фиксированный размер страховых взносов за 2019 год составляет: 29354 рубля на обязательное пенсионное страхование и 6884 рубля на обязательное медицинское страхование. Срок уплаты – не позднее 31 декабря 2019 года.