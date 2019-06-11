Почти 3900 девятиклассников Мурманской области сдают основной государственный экзамен по литературе, физике, биологии, информатике и ИКТ

В Мурманской области продолжается основной период ГИА у девятиклассников. Сегодня, 11 июня, им предстоит сдать основной государственный экзамен по литературе, физике, биологии, информатике и ИКТ. Заявление на участие в экзаменах по выбору подали 3899 человек. Будут работать 30 пунктов проведения экзамена.

Экзамен по биологии выбрали 1480 девятиклассников региона. На выполнение экзаменационной работы отводится три часа. Можно использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.

Столько же продлится экзамен по физике. На нем свои знания покажут более 1000 школьников, которые тоже могут использовать непрограммируемый калькулятор.

Для участия в экзамене по информатике и ИКТ зарегистрировались 1137 девятиклассников Заполярья. Показать все, чему они научились по этому предмету, они должны за 2,5 часа. Использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.

Дольше всего продлится в этот день экзамен по литературе (3 часа 55 минут), который выбрали 216 человек. На экзамене можно использовать тексты художественных произведений, сборники лирики, которые выдадут в пункте проведения экзамена.

Контроль проведения экзаменов осуществляют специалисты министерства образования и науки Мурманской области и общественные наблюдатели.