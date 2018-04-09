Почти 40 млн рублей из регионального бюджета получат Полярные Зори в рамках Соглашения ГК «Росатом» с правительством Мурманской области

Утверждён план мероприятий по реализации Соглашения «О сотрудничестве ГК «Росатом» и правительства Мурманской области» на 2018 год. Финансирование мероприятий из областного бюджета предусмотрено в объёме 39,1 млн рублей.

По словам директора Кольской АЭС, заместителя председателя Мурманской областной Думы Василия Васильевича Омельчука, руководство Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Кольской АЭС, правительство Мурманской области и администрация города Полярные Зори успешно взаимодействуют, стремясь сделать город максимально комфортным для жизни.

Главным из запланированных на 2018 год мероприятий является строительство в Полярных Зорях физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Работы по возведению этого социально значимого спортивного объекта начались в конце 2017 года. В текущем году на строительство ФОКа выделено 70 млн рублей, в том числе – 25 млн из областного бюджета.

Ещё один масштабный проект, который реализуется в Полярных Зорях в последние годы – создание городского парка на берегу оз. Пинозеро. За считанные годы на месте ничем не примечательного лесного массива в южной части города появился огромный парк с множеством инфраструктурных объектов, моментально ставший излюбленным местом отдых горожан. В рамках Соглашения, в 2018 году будут выделены дополнительные средства на создание еще двух тематических объектов парка – «Атомного острова» и «Спортивного острова».

1,3 млн рублей из областного бюджета получат муниципальные учреждения культуры и образования на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, часть средств, полученных в рамках Соглашения, пойдёт на планировку земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.