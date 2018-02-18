Почти 6% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области

По данным регионального УФНС России, сумма перечисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, в январе 2018 года составила 1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель возрос почти на 6 % или на 94 млн. рублей.

Сохранение стабильности и укрепление положительных темпов роста поступлений по страховым взносам является одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов Кольского края. Об этом заявил заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области М. Быстров, подводя итоги поступлений страховых взносов в январе 2018 года.

За указанный период от страхователей Кольского края на обязательное пенсионное страхование поступило 1,3 млрд рублей, на обязательное медицинское страхование - 356 млн рублей, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 30 млн рублей.