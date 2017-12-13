Почти 70 млрд рублей налогов перечислено северянами и организациями региона за 11 месяцев текущего года

Налоговыми органами Мурманской области подведены итоги работы за 11 месяцев 2017 года. За этот период в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Кольского края перечислено почти 70 млрд рублей налоговых платежей.

Основная часть налогов, собранных на территории Мурманской области – 77%, осталась в бюджетах региона. Таким образом, консолидированный бюджет области за январь-ноябрь 2017 года пополнился почти 54 млрд рублей налоговых платежей, 46% из которых обеспечено налогом на доходы физических лиц.

Специалисты УФНС России по Мурманской области отмечают рост объёма налоговых поступлений в местные бюджеты. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на 6% и составил 11,5 млрд рублей.

Также положительная динамика наблюдается и в поступлениях страховых взносов, администрируемых налоговыми органами региона. Так за отчётный период поступило 33,5 млрд рублей страховых взносов, что почти на 4% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Из общей суммы страховых платежей почти 27 млрд рублей приходится на обязательное пенсионное страхование, 859 млн рублей – на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, более 6 млрд рублей – на обязательное медицинское страхование.