Почти 78% в расходах фондов пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования Мурманской области составляли выплаты пенсий, пособий и компенсаций

Как сообщает Мурманскстат, в январе-сентябре текущего года объём средств, поступивших в бюджеты региональных отделений фондов пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования по отношению к уровню января-сентября 2018 года возрос на 3,8 процента и составил 41,2 миллиарда рублей.

Преобладающим источником поступлений являлись страховые взносы – 69,0 процента общей суммы поступивших средств. Объём фактических расходов достиг 61,0 миллиарда рублей и на 4,7 процента превысил аналогичный показатель соответствующего периода предыдущего года.

Наибольший удельный вес в расходах (77,8 процента) занимали выплаты пенсий, пособий, компенсаций.