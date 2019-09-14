Мурманская область. Арктика14.09.19 09:30
Почти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области
За восемь месяцев текущего года налоговыми органами Мурманской области обеспечено поступление доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в сумме более 28,7 млрд рублей, что позволяет говорить о росте поступлений данной категории платежей.
Показатели 2019 года превышают данные аналогичного периода прошлого года на 7,8% - или на 2,1 млрд рублей. Так, в частности, поступления в Пенсионный фонд России выросли на 1,5 млрд рублей, или на 6,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования – на 411 млн рублей, или на 8,5%, в Фонд социального страхования – на 217 млн рублей, или на 32,2 %.
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