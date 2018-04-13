Почти 82 тысячи рублей придётся заплатить ООО «Александровск Трэвел» за причинение вреда окружающей среде

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что ООО «Александровск Трэвел» в нарушение условий договора аренды, заключенного между обществом и комитетом по лесному хозяйству Мурманской области, на арендованном лесном участке возведен домик для отдыха на монолитном бетонном фундаменте, возведение которого не отвечает осуществлению рекреационной деятельности, нарушает поверхностный слой почвы, ведёт к уничтожению лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов.

На момент прокурорской проверки, арендованный лесной участок в прежнее состояние не приведён, уничтоженный плодородный слой почвы не восстановлен.

Руководствуясь п. 1 ст. 77 федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которой юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством, природоохранный прокурор обратился в Полярный районный суд Мурманской области с исковым заявлением о взыскании с общества вред, причиненный окружающей среде вследствие уничтожения и порчи лесной подстилки, в размере 81979 в доход государства.

Решением суда года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.