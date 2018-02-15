Почти на 25% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь 2018 года. Всего зарегистрировано 973 преступления, что на 62 или 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 3,8% (с 184 до 191), их удельный вес увеличился на 1,9% и составил 19,6%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 63,6%.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью не изменилось и осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (14).

Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, не изменилось и осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (20), погибших в результате преступных посягательств, снизилось на 28,6%.

На 24,8% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 28,6%.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности снизилось на 73,3% .

Количество мошенничеств уменьшилось на 17,1%, краж увеличилось на 3,9%.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 11,2% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и уменьшении их удельного веса (62,4%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.