Почти пять тысяч шестиклассников Мурманской области написали всероссийскую проверочную работу по биологии

Всероссийская проверочная работа по биологии проходила 20 апреля для учащихся 6 классов российских школ. Эта проверочная работа проводилась в 2018 году впервые. В проверочной работе по биологии приняли участие почти пять тысяч шестиклассников Мурманской области.



Проверочная работа состояла из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. На ее выполнение отводилось 45 минут. При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом.



Задания проверяют умение работать с изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами. Школьникам предлагалось восстановить текст биологического содержания, вставив в него пропущенные термины. В работе проверяется умение учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. Также проверялось умение использовать полученные теоретические знания в практической деятельности.



Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.



Итоги всероссийских проверочных работ не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.