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Мурманская область. Арктика29.01.19 14:56

Почти в два раза возросла сумма взысканных судебными приставами налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, посвящённое подведению итогов работы за 2018 год и постановке задач на 2019 год. В заседании принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Обращаясь к участникам заседания, первый заместитель главы региона отметил, что в минувшем году на 27,9% увеличился объём взысканных денежных средств по оконченным исполнительным документам – с 4 до 5,2 млрд рублей. Почти в два раза - с 426 до 880 млн рублей возросла сумма взысканных судебными приставами налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты. В отношении злостных неплательщиков алиментов судебными приставами в 2018 году возбуждено более 660 уголовных дел.

Касаясь проблемных вопросов, первый заместитель губернатора нацелил судебных приставов на активизацию работы по взысканию задолженностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и исполнение судебных решений в части обеспечения законных прав социально незащищенных категорий граждан. Очень болезненным вопросом для населения являются задержки с выплатой заработной платы.

«Оценка вашей работы населением является одним из основных показателей эффективности деятельности службы. Поэтому прошу вас обратить самое серьёзное внимание на повышение эффективности работы службы судебных приставов по исполнению судебных актов о взыскании задолженностей. Значимость вашей службы возрастает из года в год. В основе этого лежит ответственная и кропотливая работа. В свою очередь, правительство Мурманской области и дальше продолжит оказывать региональному управлению возможную помощь», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

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