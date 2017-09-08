Почти все страны АТР проявляют интерес к реализации Северного морского пути – Владимир Путин

Почти все страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к реализации проекта «Северный морской путь», - заявил президент России Владимир Путин. «Хочу поздравить вас с новым большим событием - закладкой четырёх судов снабжения усиленного ледового класса. Они будут изготовлены по заказу «Роснефти» и будут укреплять потенциал компании и всего отечественного ТЭКа, содействовать развитию Северного морского пути, чрезвычайно важного проекта для всей страны», - сказал глава российского государства на церемонии на судостроительном комплексе «Звезда» сегодня утром.

- И не только для страны. Может быть, вы видели, следили за ходом форума во Владивостоке. Практически все страны региона проявляют к нему интерес, - заявил Владимир Путин. Он выразил уверенность, что «Звезда» может стать одной из ведущих судостроительных верфей России и мира.

- Уверен, что коллектив предприятия - вы и ваши коллеги, товарищи - хорошо понимают масштаб и важность стоящих задач, сделают всё необходимое для того, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовый производить самую современную и востребованную продукцию. «Звезда» обязательно войдёт в число ведущих судостроительных верфей России и мира, - сказал Путин.