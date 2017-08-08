Под крышей Кольского научного центра РАН соберутся шесть научных организаций

Новый интеграционный проект, который предусматривает объединение на базе КНЦ РАН шести научных учреждений, прошёл рассмотрение и получил поддержку в правительстве РФ и РАН. Ожидается, что интеграционный проект позволит укрепить научный потенциал организаций, которые войдут в состав новой структуры, и усилит междисциплинарные исследования в области освоения Арктической зоны Российской Федерации.

Реорганизация Кольского научного центра РАН пройдёт в форме присоединения к центру шести научных организаций: Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук; Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук; Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук; Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук; Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук; Институт информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра Российской академии наук.

Процесс реорганизации будет завершён к концу 2017 года. Учёные займутся исследованиями свойств и параметров природных систем Евро-Арктического региона, оценкой их ресурсного потенциала, разработкой научных основ рационального природопользования Крайнего Севера и Арктического шельфа, исследованиями в области устойчивого социально-экономического развития региона и многими другими проблемами.