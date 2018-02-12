Под Мурманском для военных построят к 2020 году новую РЛС «Воронеж-ДМ»

Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 году, сообщил «Интерфаксу» глава совета директоров оборонного холдинга «РТИ», генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев. «Работы идут в соответствии с утверждённым графиком, нет никаких проблем. У нас было запланировано – к 2020 году должны всё сделать», – сказал он.

- Слаженно идут работы – и военных, и строителей, и промышленности, – сообщил Боев.

Новая РЛС «Воронеж-ДМ» будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.

Новая РЛС «Воронеж-ДМ» заменит устаревшую станцию «Днепр» СПРН на севере страны. РЛС «Воронеж» – ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.