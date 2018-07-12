Под Мурманском начинается реконструкция участка автодороги Р-21 «Кола»

На участке км 1378 – км 1381, расположенном на пересечении трассы «Кола» и подъезда к аэропорту Мурманска, построят двухуровневую развязку типа «труба». Она обеспечит разделение транспортных потоков по направлению в Мурманск с южной стороны и из Мурманска в аэропорт, а также безопасность движения увеличивающегося потока пассажирского и грузового транспорта.

Фактически эти работы станут продолжением ранее проведенной реконструкции подъезда к столице Заполярья и позволят также увеличить число полос движения с двух до четырех, что особенно важно, так как трафик по этому направлению ежегодно только растёт. Так, если сегодня на участке реконструкции среднегодовая суточная интенсивность движения составляет более 10 тысяч автомобилей в сутки, то через пять лет, согласно прогнозам, эта цифра возрастёт до 13 тысяч.

В ходе работ на объекте устроят девять водопропускных труб, построят 18-метровый мост через реку и два арочных путепровода, объединенных в одну 108-метровую конструкцию. Для соблюдения экологических норм в зоне жилой застройки установят более 400 метров шумозащитных экранов.

Важно подчеркнуть, что ввод в эксплуатацию этого объекта в 2020 году станет большим подспорьем в реализации областного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также весомым вкладом в социально-экономического развитие региона и Арктической зоны Российской Федерации.