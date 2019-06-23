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Мурманская область. Арктика23.06.19 18:00

«Под парусом надежды» состоялся общегородской праздник выпускников одиннадцатых классов

Сегодня на обновленной зоне отдыха Семёновского озера прошёл общегородской праздник «Паруса надежды». В мероприятии приняли участие более тысячи выпускников одиннадцатых классов.

— Я испытываю смешанные чувства радости и печали, — поделилась депутат Совета депутатов города Мурманска, директор общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. — Мне жалко расставаться со своими выпускниками, но я очень горжусь ими и хочу, чтобы все в их жизни сложилась так, как они того желают.

— Самое главное, что дает школа помимо знаний, это то, что ребята учатся работать в коллективе. За 11 школьных лет они поняли, что такое дружба, научились адекватно воспринимать победы и поражения, радоваться за товарища и сопереживать, — рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. — Это очень важные качества, которые обязательно им пригодятся в жизни.

Вчерашние школьники прошли от лодочной станции до набережной. Затем все собравшиеся стали свидетелями яркого водного шоу яхт и катамаранов, порадовали своим выступлением и мастера флайборда.

— Сегодня мы уже второй раз собираемся на набережной Семёновского озера, чтобы поздравить выпускников, которые сделали свою первую большую работу в жизни. Эта новая традиция, я надеюсь, укоренится в нашем городе, как и много других мероприятий, полюбившихся мурманчанам, — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Я поздравляю наших ребят, они все получили хорошую базу. И, конечно, какое бы они образование не выбрали, мы будем их ждать, чтобы уже вместе работать на благо столицы Заполярья.

Ребят также поздравил депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер:

— Я желаю вам, чтобы всё, что вы запланировали, сбылось. Пусть вам всегда сопутствует удача, а тот труд, который вы будете вкладывать в достижение своих целей, приносил только отличные результаты!

Кульминацией представления стало появление фрегата «Под парусом надежды», который проплыл по акватории Семёновского озера. В завершении праздничной программы состоялся концерт популярной группы «Artik & Asti».

 

 

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