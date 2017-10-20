Под председательством Надежды Максимовой состоялось заседание комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья

Состоялось заседание комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию министра социального развития области С.Б. Мякишева о результатах работы по внесению изменений в региональные законы, регулирующие предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Основное изменение - переход от расчетного размера ЕЖКВ к установлению выплаты в фиксированном размере.

Комитет рассмотрел и принял к сведению информацию по внесении изменений в региональную государственную программу «Социальная поддержка граждан» и в план ее реализации. Так, за счет средств областного бюджета планируется увеличение объемов финансирования отдельных мероприятий госпрограммы. В их числе – улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения, оздоровление отдельных категорий северян за пределами области, обеспечение отдельных категорий граждан слуховыми аппаратами и зубными протезами, меры соцподдержки детей-сирот, а также обеспечение их жильем.

Как отметила Надежда Максимова, программа имеет неплохие перспективы, все мероприятия будут выполнены в полном объеме, с учетом того, что ее финансирование за счет средств областного бюджета увеличено почти на 700 миллионов рублей.

Парламентарии обсудили и одобрили изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения», которые связаны с выделением дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ и федерального бюджета. В частности, эти средства будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов, капремонты медицинских учреждений в Кандалакше и Чапоме Терского района, а также реконструкцию каньонов Мурманского онкодиспансера.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию министра здравоохранения области В.Г. Перетрухина о стратегии развития регионального здравоохранения. В ходе проведения системного анализа проблем определены приоритетные направления в работе. Самый острый вопрос – недостаточная кадровая обеспеченность. По словам Валерия Геннадьевича, министерством разработан проект мер соцподдержки и стимулирования отдельных категорий медработников. В их числе: единовременная компенсация выплат для врачей в размере 500 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала – 300 тысяч рублей, а также ежеквартальная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 15 тысяч рублей.