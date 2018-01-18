Под присмотром Бога и спасателей пройдёт Крещение в Мурманске

Православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции в ночь на 19 января тысячи мурманчан окунутся в освященную воду Семеновского озера.

Для безопасности купания специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Мурманской области совместно с сотрудниками аварийно-спасательного отряда Мурманска замерили толщину льда и обследовали дно водоема.

– Мы извлекли все посторонние предметы, которые могли причинить вред здоровью. Купание абсолютно безопасно, – рассказал начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Юрий Осадчук. – Обряд освящения состоится в 21 час, после чего все желающие смогут окунуться в воду.

Как и в прошлом году в Мурманске будет две купели: обычная – для тех, кто уже хорошо знаком с христианской традицией, и вторая – более комфортная, с удобными поручнями и деревянным полом – для новичков.

У домика моржей для мужчин будет установлена отапливаемая палатка. Женщины смогут переодеться в самом домике. Прилегающую территорию очистят от снега, также будет установлено дополнительное освещение.

Дорожки к иорданям будут посыпаны песком, организаторы установят контейнеры для мусора и биотуалеты. Во время купаний на озере будут дежурить сотрудники полиции, врачи скорой помощи и спасатели.