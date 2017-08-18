Под Северный морской путь создают консолидированную структуру управления

Структура, которая будет курировать развитие Северного морского пути (СМП), должна включать не только организации, подведомственные Минтрансу, но и представителей субъектов РФ, а также служб по чрезвычайным ситуациям, заявил вчера журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин.

Комментируя предложение Минтранса передать функции по развитию СМП Администрации Севморпути, он сказал: «Сейчас хотят шире сделать, потому что Северный морской путь - это не только Минтранс, это и те объекты, которые находятся в прибрежной полосе».

«Мне кажется, это должна быть консолидированная структура, в том числе и с субъектами РФ. Если эту структуру доверят Минтрансу, то в ней обязательно должны быть представлены субъекты, которые выходят на Северный морской путь. Службы движения все находятся на берегу - для них тоже необходимо создавать условия, плюс службы чрезвычайных ситуаций тоже должны быть в этой системе», - отметил Левитин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика - территория диалога», поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за развитие Севморпути.

Заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский говорил, что Минтранс предлагает объединить администрацию и Гидрографическое предприятие под единой вывеской - «Администрация Севморпути» - и расширить функции нового ведомства в сторону оказания услуг судовладельцам, флоту и иным пользователям СМП.

Как сообщают morvesti.ru, в настоящее время в акватории Севморпути, помимо администрации, работают несколько организаций, в том числе подведомственных Росморречфлоту. В частности, Гидрографическое предприятие осуществляет комплекс гидрографических и навигационных работ, Росморпорт и «Атомфлот» оказывают услуги по ледокольной проводке судов, Морспасслужба несёт аварийно-спасательную готовность, Управление навигации и океанографии ВМФ издает навигационные карты и пособия, Росморпорт с участием ГЦСС (ФГУП «Главный центр специальной связи») передает навигационную и гидрометеорологическую информацию мореплавателям.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, 4 - руд и угля).

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна связаны с освоением нефтегазовых месторождений Ямала - это проекты по строительству морского порта Сабетта и терминала по перевалке нефти с Новопортовского месторождения, - а также комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Эти проекты уже сейчас являются точками роста для арктических регионов. В 2016 году объём перевозок грузов по Северному морскому пути составил 7,5 млн тонн.