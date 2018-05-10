Под Североморском 9 мая в ДТП погиб велосипедист

На территории Мурманской области установилась теплая погода. Многие северяне уже открыли мото- и велосезон. Однако зачастую любители двухколесного транспорта пренебрегают соблюдением ПДД и недостаточно внимательно следят за дорожной обстановкой, что приводит к серьезным травмам, а иногда и летальному исходу.

Так, 9 мая на 4-ом километре автоподъезде к Североморску водитель автомобиля «ВАЗ-2109» допустил наезд на молодого человека 1991-го года рождения, который двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия велосипедист скончался на месте ДТП.

Сегодня в 13 часов 30 минут в Мончегорске на проспекте Металлургов женщина 1956-го года рождения, управляя автомобилем «Хендай», не предоставила преимущества в движении молодому человеку 1987-го года рождения, ехавшему на мотоцикле, что привело к столкновению. В результате происшествия мотоциклист был доставлен в медучреждение.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о правилах безопасности при управлении двухколесными транспортными средствами.

Прежде чем начинать движение, убедитесь, что транспорт технически исправен, руль и тормоза работают. Не забудьте о защитной экипировке. Шлем, налокотники и наколенники обязательны для мотоциклистов и взрослых велосипедистов, планирующих движение по проезжей части. Для детей, катающихся по пешеходным зонам, такая экипировка желательна.

Юным велосипедистам следует напомнить, что до 14-ти лет им запрещена езда по проезжей части. Тем, кому передвигаться по проезжей части разрешено, нужно помнить, что правилами движения велосипедистам разрешено движение только по ближайшей к обочине стороне крайней правой полосы попутного направления. В обязательном порядке повторите правила пересечения пешеходных переходов. Помните, что проезжать по «зебре» нельзя, необходимо спешиться и перейти проезжую часть, катя велосипед рядом с собой.

Любителям мототехники необходимо быть особенно осторожными в местах скопления пешеходов: у школ, детских садов, кинотеатров. Соблюдайте правила проезда перекрестков, следуйте установленной очередности проезда. Если на вашем пути появляется пешеход – сбавьте скорость или остановитесь совсем.

Не менее важно соблюдать скоростной режим и избегать рискованных маневров. Помните, что в отличие от автомобилиста, вас не защищает корпус транспортного средства и любое ДТП повлечет за собой серьезные травмы.