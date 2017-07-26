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Мурманская область. Арктика26.07.17 16:18

«Под сиянием Полярной звезды» - в Мурманске открывается выставка народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства

28 июля Мурманский областной художественный музей приглашает на торжественное открытие выставки народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Под сиянием Полярной звезды».

В экспозиции – более трехсот работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства: народные традиционные куклы, гобелены, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.

Выставка состоится в рамках ХII областного смотра народных (образцовых) самодеятельных коллективов. Смотр проводится раз в три года для выявления коллективов, соответствующих высокому званию «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а также для подтверждения присвоенных ранее званий. При этом учитывается наличие новых постановок, произведений, их художественный уровень, стабильность творческой деятельности коллектива и активность участия в культурно-массовых мероприятиях базового учреждения культуры.

Выставка «Под сиянием Полярной звезды» продлится до 10 сентября.

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