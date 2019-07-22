Под видом работника государственной организации мошенница из Ростовской области похитила у мурманчанки 250 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД по городу Мурманску с заявлением обратилась 59-летняя местная жительница. Она пояснила, что злоумышленница похитила у нее 250 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне на мобильный телефон заявительницы позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей государственной организации. Злоумышленница сообщила северянке, что ей положены дополнительные выплаты. Для их начисления неизвестная попросила сообщить ей реквизиты банковской карты потерпевшей, а также назвать код, который придет на её мобильный телефон. Пенсионерка, поверив собеседнице, продиктовала необходимые данные.

Лжесотрудница пообещала, что в течение нескольких минут деньги будут зачислены на карту пенсионерки. Однако вместо сообщения о пополнении баланса, северянка получила смс-сообщение о списании с ее счета 250 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенницы, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных фактах мошенничеств потерпевшая знала из средств массовой информации. Телефонный номер, которым пользовалась злоумышленница, зарегистрирован в Ростовской области.