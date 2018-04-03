Под водой, на воде, в воздухе - в ходе учений силы Северного флота отработали более 50 боевых упражнений

Экипажи кораблей Северного флота в Баренцевом море отработали за неделю в рамках масштабных учений более 50 боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия.

Одновременно в Баренцевом море выполняли учебно-боевые задачи ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск», минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков «Котельнич», «Ядрин» и «Коломна», а также многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки.

Несколько дней экипажи кораблей и подводных лодок отрабатывали комплекс мероприятий, связанных с совершенствованием военно-морской подготовки, отработкой тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения.

Ряд задач корабли и подводные лодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота. В частности, корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработала слежение за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнял один из подводных крейсеров Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, противовоздушную оборону с тремя палубными истребителями МиГ-29К отработал экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов». Моряки отработали условное поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом «Форт», а также провели стрельбы из артиллерийского комплекса АК-130 по морским, береговым и воздушным целям. После успешного выполнения задач в море «Маршал Устинов» вернулся в Североморск.