Подача теплоснабжения в социальные объекты Мурманской области проходит в штатном режиме, хотя АО «МЭС» входит в отопительный сезон с многомилионными долгами

В соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований АО «МЭС» осуществляет подачу теплоснабжения в социальные объекты, в числе которых - школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Котельные и сети по итогам летней ремонтной кампании полностью готовы к отопительному периоду. На зимний режим работы источники теплоснабжения переведены с 30 августа. Подача отопления в жилой фонд будет осуществлена после соответствующих постановлений глав администраций.

На сегодняшний день в мазутных резервуарах – свыше 45 тысяч тонн, которых при текущем расходе хватит более чем на три месяца. С целью формирования нормативного запаса заключены в полном объеме контракты с единственным поставщиком, отгрузки топлива осуществляются по согласованному графику.

Не смотря на полноценный запас топлива, АО «МЭС» входит в отопительный сезон с многомилионными долгами потребителей, которые превышают 6,6 млрд рублей. В частности, задолженность муниципальных бюджетных учреждений - 83 млн рублей, населения – 3,9 млрд рублей.