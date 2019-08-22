Подарили вторую жизнь детскому саду № 97

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова посетила детский сад № 97 и проверила ход капитального ремонта.

– Объём работ очень большой: комплексная реконструкция систем тепло- и водоснабжения, замена радиаторов, сантехнического оборудования, кафельной плитки в помещениях пищеблока, прачечной, туалетных, умывальных и буфетных, – рассказала Тамара Прямикова. – Город выделяет серьезное финансирование на ремонты образовательных учреждений. Уверена, и дети, и родители будут довольны результатом.

Также здесь появится новое оборудование: плиты, пищеварочные консоли, промышленные стиральные машины, гладильный каток.

МАДОУ располагается в двух зданиях, поэтому на время ремонта образовательный процесс организован во втором корпусе. Всего учреждение посещают 360 дошколят. На базе детского сада функционируют два логопедических пункта, консультационный центр, а также работает компенсирующая группа для детей с нарушениями слуха.

– Детский сад № 97– гордость системы образования города Мурманска и области: коллектив учреждения – многократный победитель и призер конкурсов различного уровня, – отметила председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова.