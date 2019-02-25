Подарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ, обозначил ряд ключевых ценовых уровней для нефтяной отрасли России, в частности, заявив о том, что «при $40 за баррель большая часть отечественных НПЗ убыточна».

Он так же отметил, что текущая сравнительно низкая себестоимость добычи нефти в России, которая, по оценкам Минэнерго РФ, находится на уровне $25 за баррель, в дальнейшем будет расти по мере освоения более дорогих запасов нефти.

В интервью изданию «Ведомости» Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ, сообщил, что у России есть преимущество – низкая себестоимость. В среднем в России операционные затраты – это $3–10 на барр., ещё $5–10 – капитальные затраты, транспорт – $5. Итого $25 за баррель – наша себестоимость. При девальвации рубля себестоимость тоже снижается. «Все остальное – налоги. Это значит, что налоговой системой мы можем регулировать наше положение на кривой предложения и нашу конкурентоспособность. Поэтому долю рынка мы можем потерять, только если сами будем вести безграмотную налоговую политику и терять добычу. Это один из вызовов, с которым мы будем бороться совместно с Минфином. У нас сейчас с ним налажен очень хороший диалог, - отмечает заместитель министра энергетики РФ. - То, что Россия обладает такими нефтегазовыми ресурсами, – подарок судьбы, они дают нам ту ресурсную ренту, которой мы можем распорядиться для роста других секторов экономики. Но по мере роста конкуренции в мире между производителями и источниками энергии эта рента будет снижаться, это неизбежно. Время, когда мы можем использовать наше конкурентное преимущество, не безгранично.