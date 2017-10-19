Подданные Королевства Марокко получили сроки за незаконное пересечение Госграницы Российской Федерации

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в отношении 4 подданных Королевства Марокко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322, УК РФ: покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что 4 июня 2017 года подданные Королевства Марокко вступили в преступный сговор, направленный на незаконное пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.

Реализуя свой преступный умысел, указанные лица двигались совместно и согласованно в направлении Государственной границы РФ с Королевством Норвегии. В этот же день подданные Королевства Марокко были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ по Республике Карелия за оградительным забором рубежа инженерно-технических сооружений.

3 октября 2017 года состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении подданных Королевства Марокко, обвиняемых в совершении покушения на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По результатам рассмотрения уголовного дела в отношение 2-х поданных Королевства Марокко назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и в отношении 2-х назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.