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Мурманская область. Арктика09.08.19 14:44

Поддельных банкнот в нашем регионе стало меньше

В банковской системе Мурманской области во II квартале 2019 года обнаружено 8 поддельных банкнот Банка России, что на 7 меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального банка РФ, среди выявленных подделок преобладают банкноты номиналом 5000 рублей – 6 штук, 1000 рублей – 2 банкноты.

Также в регионе обнаружено 7 поддельных купюр долларов США.

«Если гражданин каким-либо образом получил банкноту, подлинность которой вызывает подозрения, он должен обратиться в любой банк для проведения экспертизы. Ему нужно будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, - напомнил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Астахов.  Если деньги окажутся настоящими, банк зачислит их на счет. Если же банкнота фальшивая, ее стоимость не подлежит возмещению».

 

 

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