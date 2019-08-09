Поддельных банкнот в нашем регионе стало меньше

В банковской системе Мурманской области во II квартале 2019 года обнаружено 8 поддельных банкнот Банка России, что на 7 меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, среди выявленных подделок преобладают банкноты номиналом 5000 рублей – 6 штук, 1000 рублей – 2 банкноты.

Также в регионе обнаружено 7 поддельных купюр долларов США.

«Если гражданин каким-либо образом получил банкноту, подлинность которой вызывает подозрения, он должен обратиться в любой банк для проведения экспертизы. Ему нужно будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, - напомнил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Астахов. Если деньги окажутся настоящими, банк зачислит их на счет. Если же банкнота фальшивая, ее стоимость не подлежит возмещению».