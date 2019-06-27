Поддержана инициатива строительства автодороги Ковдор – Савукоски

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области.

В рамках повестки заседания обсуждены итоги международных и внешнеэкономических связей в Мурманской области в первом полугодии 2019 года и планирование работы до конца года. Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации в Мурманской области проектов программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020», мер поддержки экспортно ориентированных МСП региона Центром поддержки экспорта Мурманской области, а также опыт международных и внешнеэкономических связей министерства природных ресурсов и экологии региона.

Глава Ковдорского района Сергей Сомов представил проект создания автомобильной дороги Ковдор–Савукоски с обустройством приграничной инфраструктуры, включая строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия. Единогласным решением членов координационного совета правительству Мурманской области рекомендовано поддержать данный проект.