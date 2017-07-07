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Мурманская область. Арктика07.07.17 13:00

Поддержим экологическую акцию «Чистый берег», которая пройдёт в Териберке 8 июля

8 июля в Териберке пройдёт экологическая акция «Чистый берег» по сбору и вывозу мусора, накопившегося за многие годы в окрестностях посёлка.

- Проблема появления уборки мусора вокруг Териберки давно известна многим. К большому сожалению, достаточно часто так называемые «дикие» и неорганизованные туристы оставляют за собой заметный мусорный след на берегу Баренцева моря. Такая картина сильно портит настроение и местным жителям, и чуть более сознательным туристам. И мы решили организовать 8 июля большую акцию «Чистый берег», пригласив в Териберку всех жителей нашего края, кто здесь еще не бывал, и тех, кто уже успел влюбиться в это чудесное место. Взять с собой в поездку пару мешков для мусора и собрать весь хлам, что валяется под ногами, совсем не сложно. Давайте сделаем уборку в Териберке новым модным трендом? Нынешний Год экологии в России – хороший повод для начала! – говорит организатор мероприятия Владимир Онацкий.

Сбор и инструктаж волонтеров назначен на 8 июля в 12 часов возле турбазы «Териберский берег» (песчаный пляж в «старой Териберке» возле красных домиков). Всем желающим будут розданы мешки для мусора и перчатки. Самых активных и результативных участников акции ждут приятные и вкусные призы и подарки от организаторов.

«Чистый берег» проходит при поддержке администрации посёлка Териберка, движения «Общероссийский народный фронт», интернет-газеты «Моя Териберка», хостела «Держи Краба!», базы отдыха «Териберский берег», варенья «Teriberry», компании «Мурмания» и других туроператоров Мурманской области.

На следующий день после большой уборки, 9 июля, в Териберке пройдёт фестиваль, посвященный празднованию дня рыбака «Рыбка-Окунёчек».

Все вопросы и предложения по участию в большой уборке можно оставлять на страничке в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8 (999) 270-00-06.

 

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