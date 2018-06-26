Поддержка моряков-североморцев не помогла футболистам сборной России

Вчера на Северном флоте внесли коррективы в распорядок дня военнослужащих, чтобы они смогли посмотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая на кораблях и в береговых частях.

«Даже вносились определенные коррективы в распорядок дня, чтобы как можно больше военных болельщиков могли увидеть игру российской команды в прямом эфире», - рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что это делается не в ущерб боеготовности кораблей и судов - на боевое дежурство и вахту, а также на неотложные виды работ время трансляции никакого влияния не оказывает.

Просмотр был разрешён только тем военным, кто в этот период свободён от исполнения служебных обязанностей. При этом поболеть за российских футболистов смогли большинство военных, так как значительная часть занятий по боевой подготовке особенно у подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота проходит в ночное время. Во время сбор-похода кораблей Северного флота в Баренцевом море у моряков также была возможность следить за чемпионатом. Просмотр матчей был организован на ракетном крейсере «Маршал Устинов».

На Северном флоте провели, кроме того, акцию в поддержку российской команды. На Новой Земле на прошлой неделе был организован футбольный матч между участниками экспедиции флота и военнослужащими дислоцированных на архипелаге частей Центрального полигона ВС России. Военные моряки победили со счётом 4:2.

Печально, но активная поддержка наших моряков не помогла нашей сборной одолеть команду Уругвая. Как мы уже сообщали, счёт вчерашней игры в Самаре 3:0.