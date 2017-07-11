Поддержку предприятий аквакультуры планируется продолжить, но ветеринарные требования к их работе намерены ужесточить

Росрыболовство намерено ужесточить ветеринарные требования к работе предприятий аквакультуры. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков, комментируя ситуацию с массовой гибелью разводимой рыбы в Заполярье в 2015-2016 годах. «По большому счёту регулирование по ветеринарии в госрыболовстве истоками из Советского Союза, когда было развито только прудовое рыболовство. Здесь правила мы сейчас меняем, и требования будут ужесточаться», - сказал Шестаков.

При этом он отметил, что все страны, которые занимались лососеводством, сталкивались с проблемой болезни и гибели рыбы. Сейчас Росрыболовство изучает опыт стран, которые занимаются лососеводством в крупных масштабах, - это Чили, Фарерские острова, Норвегия, которые в своё время также столкнулись с проблемой массовой гибели выращиваемой рыбы.

При этом поддержку предприятий аквакультуры планируется продолжить. «Конечно, поддержку мы будем продолжать, направление важное, у нас объёмы потребления большие, именно сёмги производства пока недостаточно. Мы надеемся, что вместе с компаниями-инвесторами нам удастся эту проблему преодолеть. Но в целом риски будут существовать всегда», - сказал Шестаков.

Как ранее сообщало «Арктик-ТВ», компания «Русское море – Аквакультура» летом 2015 года списала свыше 700 тонн погибшей сёмги, заболевшей миксобактериозом. В 2016 году также отмечались случаи массовой гибели рыбы.